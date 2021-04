per Mail teilen

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist Annalena Baerbock (Grüne) noch ein unbekanntes Gesicht. Grünen-Politikerinnen und Politiker hingegen sehen in ihr bereits eine Kandidatin mit Potential für die Merkel-Nachfolge.

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, ist nun offiziell Kanzlerkandidatin ihrer Partei (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Eine Grüne Kanzlerkandidatin - seit Montagvormittag ist es offiziell. Die Partei (Bündnis90/Die Grünen) hat sich in der K-Frage für Annalena Baerbock entschieden. Sie habe das Zeug zur Kanzlerin. Das finden auch Grünen-Politikerinnen und Politiker aus Schwäbisch Gmünd, Heidenheim, Ulm und Neu-Ulm.

Annalena Baerbock - die unbekannte Kanzler-Kandidatin?

Der künftige Grünen-Landtagsabgeordnete aus Ulm, Michael Joukov-Schwelling, sieht in der Kandidatur Annalena Baerbocks einen weiteren Schritt in die politische Gleichberechtigung. Ihre Kandidatur zeige, dass Frauen - genau wie Männer - inzwischen dauerhaft für höchste politische Ämter in Frage kämen.

Viel Begeisterung bei den Grünen-Politikerinnen und Politikern aus der Region: Martin Grath, Ekin Deligöz, Michael Joukov-Schwelling und Margit Stumpp. Imago dpa Bildfunk SWR Montage/SWR

Eine SWR-Umfrage in der Ulmer Innenstadt ergab allerdings ein gemischtes Bild. Momentan ist Baerbock für viele noch ein unbekanntes Gesicht: Manche Passantinnen und Passanten kannten weder den Namen, noch die Funktion der Grünen Kanzlerkandidatin. Andere wiederum finden Baerbock für einen Kanzlerinnen-Job zu jung.

Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2021 Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. CDU/CSU, SPD und Grüne malen sich Chancen aus, die künftige Kanzlerin beziehungsweise den künftigen Kanzler zu stellen. Die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tritt nicht mehr an. Folgende Kanzlerkandidaten und die Kandidatin der Grünen sind bisher bekannt: Der Bundesvorstand der Grünen hat am Montag Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin offiziell bekannt gegeben. Die 40-jährige Bundesvorsitzende und Robert Habeck, ebenfalls im Bundesvorsitz der Partei, hatten die Frage unter sich entschieden. Laschet oder Söder? Die K-Frage bei den Unionsparteien CDU und CSU ist immer noch nicht entschieden. Sowohl der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet als auch CSU-Chef Markus Söder beanspruchen die Kanzlerkandidatur für sich. Am Montagabend will sich der CDU-Bundesvorstand treffen und über die K-Frage beraten. Für die SPD geht Bundesfinanzminister Olaf Scholz ins Rennen um die Kanzlerkandidatur. Seine Partei nominierte ihn bereits im August 2020.

"Bodenständig, vernetzt, kollegial"

Annalena Baerbock (Grüne) ist Anfang 40, verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie kenne dadurch gut den Alltag mit all den Zwängen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sagte die Heidenheimer Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp (Grüne) am Montag auf SWR-Anfrage. Außerdem sei die Kandidatin sehr klar und bodenständig. Die Neu-Ulmer Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz (Grüne) schätzt an der nun offiziellen Kanzler-Kandidatin weitere Qualitäten: Sie sei sehr vernetzt und kollegial und eine gute Teamworkerin. Und auch der Heidenheimer Landtagsabgeordnete Martin Grath (Grüne) sagte, Baerbock sei genau "das Richtige für Deutschland".

Manche vergleichen die Disziplin und scheinbare Ruhe, mit der die Grünen die Entscheidung der K-Frage getroffen und lange für sich behalten haben, mit der früheren Disziplin bei CDU und CSU. Die Unionsparteien tragen ihr Gerangel um die Kanzlerkandidatur weiter öffentlich aus. Eine Entscheidung gibt es immer noch nicht.

Mit Spannung und "guter Laune" in den Bundestagswahlkampf

Die künftige Landtagsabgeordnete Martina Häusler (Grüne) aus Schwäbisch Gmünd sagte, dass die Geschlossenheit und die Konzentration auf Inhalte wichtig seien. Genau das würde die Doppelspitze aus Baerbock und Robert Habeck bieten. Nach Ansicht der Gmünder Grünen-Politikerin geht es vor allem darum, konkrete Antworten auf die drängenden Themen unserer Zeit zu finden und nicht um "Personaldebatten und Machtkämpfe innerhalb von Parteien". Sie erwarte mit Spannung den Bundestagswahlkampf, sagte Häusler.

Auch die Heidenheimer Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp freut sich schon jetzt auf den Wahlkampf. Sie sagte, ihre Partei wolle sich gegenüber den anderen Parteien abgrenzen unter anderem auch durch ihre Geschlossenheit, und das mache "richtig gute Laune für einen Wahlkampf", so Stumpp.