Die Bänke am Ulmer Münsterplatz sind am Dienstag abgebaut worden. Damit soll es nach Angaben der Stadtverwaltung für Wochenmarktbeschicker möglich werden, weiter auseinanderzurücken. Diese Bitte sei von Seiten der Marktleute und des City Marketing-Vereins an die Stadt herangetragen worden. So sollen Abstandsregelungen wegen der Pandemie besser eingehalten werden können. Dafür soll künftig auch ein markteigener Ordnungsdienst sorgen.