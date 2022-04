Warum eine Bäckerei in Heidenheim altes Brot verkauft

Brot oder Brezeln nach Ladenschluss wegwerfen? Die Bäckerei Gnaier in Heidenheim fand eine andere Lösung - den Vortagsladen in Giengen. Und verkauft dort nicht nur "altes Brot".

Morgens um halb acht in Giengen an der Brenz im Kreis Heidenheim - gleich macht die Filiale der Bäckerei Gnaier auf. Die Auslagen sind voll: Kirsch- und Puddingplunderstückchen, Brötchen, mit und ohne Körner, Brote in allen Variationen und natürlich: Brezeln. Das Ungewöhnliche am Angebot der Bäckerei-Filiale ist, dass nichts davon heute einen Ofen von innen gesehen hat. Dafür aber gestern: Denn alle Backwaren, die da in den anderen Filialen der Bäckerei Gnaier nicht verkauft wurden, bekommen im "Vortagsladen" in Giengen noch eine zweite Chance. Man müsse natürlich eine gewisse Verfügbarkeit von Waren in den "Frischeläden" garantieren, erzählt Bäckermeister Paul Gnaier. Und im Zweifel entsorgen, wenn es nicht verkauft wird. Und das will Paul Gnaier vermeiden.

"Wir haben dort schon auch stark reduziert. Aber etwas müssen wir letztendlich bis zum Ladenschluss da haben.""

Das Prinzip "Gutes von gestern" ist nicht neu, in vielen Bäckereien gibt es dafür ein Regal oder einen Korb im Verkaufsraum. Aber eine ganze Filiale nur mit Waren vom Vortag, das ist etwas Besonderes. Verkäuferin Iris Brien ist seit der Eröffnung vor einem Jahr dabei und sie brennt für das Konzept. Jeder, der Frischware kaufe, habe diese ja auch noch ein, zwei Tage zuhause, ohne Weiteres.

"Unsere Gesellschaft schmeißt viel zu viel weg. Egal um was es geht - hauptsächlich natürlich Lebensmittel."

Im "Vortagsladen" der Bäckerei Gnaier in Giengen bildet sich am Vormittag zwischendurch schon einmal eine Schlange vor der Verkaufstheke. Gerade die süßen Stückchen verschwinden schnell wieder aus der Auslage. Aber es ist genug da, um mehrmals nachzufüllen. Immerhin: Drei zum Preis von zwei. Und dann sind die Waren ohnehin um die Hälfte reduziert. Vorrangig geht es den meisten Kunden aber gar nicht ums Geld.

"Wir kaufen nicht unbedingt wegen dem Preis ein, sondern wir haben lieber das Brot, das nicht ganz so frisch aus dem Ofen kommt. Das ist einfach schon ein bisschen nahrhafter, würde ich sagen.

Andere sagen, mit ihrem Einkauf in Giengen etwas gegen die allgemeine Wegwerfmentalität und Lebensmittelverschwendung tun zu wollen. Das ist auch für Bäckermeister Paul Gnaier die Kernidee des "Vortagsladens". Wirtschaftliche Gewinne macht er mit dem Laden keine, aber auch keine Verluste. Nach Miete und Löhnen steht am Ende eine Null auf seiner Rechnung. Das Konzept ist Überzeugungssache.