In Schwäbisch Gmünd wird Mitte Mai der Schießtalsee wieder zum Baden freigegeben - nach 20 Jahren Pause. Der Naturbadesee liegt direkt neben dem Bud Spencer Bad. Doch es gibt auch Kritik.

In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) können Badegäste ab Mitte Mai nach Umbauarbeiten wieder im Naturbadesee Schießtalsee am Bud Spencer Bad schwimmen gehen. Kritik am ökologischen Schutz für den See üben Naturschützer.

Der See wird als Badesee nach 20 Jahren wieder in Betrieb genommen. Dafür waren einige Umbauarbeiten notwendig, hieß es von der Stadtverwaltung. So habe man mehrere tausend Kubikmeter Schwemmschlamm ausbaggern müssen. Die Uferbereiche seien mit Kies zu einem Strand ausgebaut worden.

Badegäste können ein Drittel des Schießtalsees nutzen

Badegästen steht ab Mitte Mai ein Drittel des 30.000 Quadratmeter großen Naturbadesees zum Schwimmen zur Verfügung. Der Rest des Sees sei durch einen Damm abgetrennt worden, damit dort Vögel, Fische und andere Tiere ungestört leben können.

Der Schießtalsee musste ausgebaggert werden, außerdem wurde ein Strand angelegt, so dass nun Badegäste dort schwimmen gehen können. SWR Frank Polifke

NABU kritisiert mangelnden Naturschutz am See

Dennoch üben Naturschützer des NABU Kritik an der Entscheidung der Stadt. Nicht unbedingt am Badebetrieb, aber am Naturschutz für den See allgemein. So kümmere sich die Stadt beispielsweise nicht um die Pflege der Amphibien-Tunnel für Erdkröten in und aus dem See. Sie wuchterten zu und seien daher für die Tiere als Durchlass nicht zu erkennen - und damit nicht nutzbar, so der Kreisverbandsvorsitzende Armin Dammenmiller.

Der Leiter des städtischen Garten- und Friedhofsamts, Zeno Bouillon, kann die Kritik nicht nachvollziehen: "Die letzten neun Jahre haben die sechs Amphibientunnel schon was gebracht", hält er dagegen. Man habe das Jahr für Jahr beobachtet.

Eröffnung des Schießtalsees und der Freibadsaison in Gmünd Mitte Mai

Zur Eröffnung am 13. Mai ist ein umfangreiches Programm auf und am Wasser geplant, unter anderem soll es Stand-Up-Paddling-Kurse geben. Am Tag danach beginnt dann der reguläre Betrieb im Bud Spencer Bad mit dem Schießtalsee.