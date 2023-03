Fremdverschulden möglich: Baby stirbt in Heidenheim

Der Tod eines neuen Monate alten Babys in Heidenheim zieht Ermittlungen nach sich. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um keinen natürlichen Tod handelt.

In Heidenheim ist bereits am Mittwoch ein neun Monate altes Baby im Frauenhaus gestorben. Der Notarzt habe um 7 Uhr nur noch den Tod des Babys feststellen können. Zuerst hatte die "Heidenheimer Zeitung" berichtet.

Bisher niemand in Haft

Es hätten sich Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Säuglings ergeben, bestätigte die Staatsanwaltschaft Ellwangen dem SWR. Nach Informationen der "Heidenheimer Zeitung" soll die Mutter im Verdacht stehen, das Kind mit einer Überdosis an Medikamenten getötet zu haben. Ein dringender Tatverdacht wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts bestehe aber nicht, deshalb sei auch niemand in Haft genommen worden, so die Ellwanger Staatsanwaltschaft. Weitere Details sind noch nicht bekannt.