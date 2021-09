"Ein Traum": Bund für B29-Tunnel in Böbingen

Der Ausbau der B29

Die B29 verläuft von Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) bis ins bayerische Nördlingen (Kreis Donau-Ries). Bereits in den vergangenen Jahren waren mehrere Abschnitte ausgebaut worden. Im Jahr 2013 wurde der Einhorn-Tunnel in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) eröffnet, mit dem die Innenstadt vom Verkehr entlastet wurde. Sechs Jahre später erfolgte die Freigabe der vierspurigen Umfahrung von Mögglingen, für die Anwohner jahrzehntelang gekämpft hatten. Aktuell wird auch der Abschnitt zwischen Aalen und Essingen ausgebaut und auf vier Spuren erweitert. 2024 sollen die Arbeiten beendet sein. Ende 2020 haben außerdem Arbeiten an der B29a-Nordumfahrung bei Aalen-Ebnat begonnen.