Der Westringtunnel der B10 in Ulm wird am Freitagnachmittag wieder für den Verkehr frei gegeben, am Samstagabend aber wieder gesperrt. Die Sperrung dieser wichtigen Verkehrsader durch Ulm hatte die ganze Woche tagsüber in Ulm und Neu-Ulm für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Bis zu zwei Stunden standen die Autofahrer wegen der Sanierungsarbeiten im Stau. Nun muss noch frisch asphaltiert werden. Deshalb wird der B10-Westringtunnel in Ulm noch einmal von Samstag 19 Uhr bis Sonntag 20 Uhr gesperrt. Das teilte der Leiter der Verkehrsplanung in Ulm, Michael Jung dem SWR mit.