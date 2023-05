per Mail teilen

Zwei Brüder haben einen Autofahrer mit einer Waffe bedroht. Laut Polizei hatten sie auf der B10 zwischen Ulm-Dornstadt und Lonsee zunächst gedrängelt und gefährlich überholt.

Zwei Brüder haben bei ihrer Fahrt auf der B10 von Ulm-Dornstadt nach Lonsee (Alb-Donau-Kreis) einen Autofahrer mit einer Waffe bedroht. Laut Polizei hatten sie zuvor bereits mehrere Fahrer durch ihren aggressiven Fahrstil bedrängt.

Die beiden Brüder, 25 und 26 Jahre alt, fuhren mit ihrem Kleinwagen am Samstagnachmittag zunächst dicht auf das Auto eines 29-Jährigen auf. Dann überholten sie - trotz Gegenverkehrs. Auch danach brachten sie weitere Fahrzeuge in Schwierigkeiten: Entgegenkommende Autos mussten laut Polizei teils bis zum Stillstand abbremsen, um Unfälle zu vermeiden. Die Ermittler sprechen von einer "massiven Gefährdung".

Brüder zücken Waffe in Lonsee

Der 29-jährige Autofahrer sah die beiden Brüder in Lonsee dann noch einmal. Er sprach sie auf ihr Fahrverhalten an. Daraufhin zückte einer der beiden eine Waffe. Um sich in Sicherheit zu bringen, floh der 29-Jährige mit seinem Wagen. Doch die Brüder fuhren ihm nach, bremsten ihn aus und bedrohten ihn erneut mit der Waffe. Dann flüchteten sie.

Die Polizei konnte die Brüder anhand des KFZ-Kennzeichens in ihrer Wohnung in Ulm ausfindig ausmachen. Die Beamten suchen nun Zeugen und weitere Betroffene.