per Mail teilen

Die Polizei hat drei Männer angezeigt, weil sie in einer Waschanlage in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) am Dienstag ihre Fahrzeuge waschen ließen. Derzeit sind laut Polizei wegen der Corona-Vorschriften die Waschstraßen nur für Autos von Gewerbetreibenden und Geschäftswagen geöffnet. Die drei Männer hatten keinen derartigen Grund und somit gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen.