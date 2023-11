Uli Zwerenz ist Redakteur im SWR Studio Heilbronn. Er arbeitet trimedial für Hörfunk, Online und Fernsehen. Viele Jahre war er auch Mitglied der SWR-Sportredaktion in Stuttgart.

Uli Zwerenz hat Sport und Politik in München und Stuttgart studiert. In seiner Abschlussarbeit ging es um die Entwicklung der Sportberichterstattung in Printmedien. Er ist als ausgebildeter Redakteur seit Anfang 2001 für den Südwestrundfunk tätig und lebt mit Familie in Vaihingen/Enz.

Heimat

Vaihingen/Enz

Liebste Themen

Sport habe ich studiert, Sport mache ich und über Sport berichte ich gerne. Ansonsten Kommunalpolitik und alles was man von der Bundesebene in die Region Heilbronn bringen kann. Also fast alles.

Unvergessliche Momente

Habe 2005 in Ulm die "letzte" Chance auf ein "normales" Interview mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel gehabt und genutzt. Sie war sehr nett und unkompliziert. Wenige Wochen später wurde sie zur Bundeskanzlerin gewählt. Ab dann wurde alles viel komplizierter. Auch Schauspieler Karlheinz Böhm (Kaiser Franz in "Sissi") durfte ich noch interviewen. Beeindruckender Mensch, der sein Leben für die Entwicklungshilfe gab. Roger Willemsen, Uwe Ochsenknecht, Winfried Kretschmann und und und.