Nicht einmal ein halbes Jahr nach Eröffnung des automatischen Supermarktes "Dein Emma" in Ulm will Betreiber Josef Klein den Laden aufgeben. Warum der Metzger enttäuscht ist.

Ende September vergangenes Jahr hatte der vollautomatische Supermarkt im Ulmer Industriegebiet Donautal zum ersten Mal Waren ausgegeben. Jetzt steht "Dein Emma" vor dem Aus. Betreiber und Metzgermeister Josef Klein macht Verlust mit dem automatisch betriebenen Selbstbedienungsladen und will ihn abgeben.

Enttäuschung beim Betreiber des Automaten

Wie die Jungfrau zum Kinde sei er zu dem Automaten im Donautal gekommen, erzählt Josef Klein. Mit dem Eröffnungstermin sah er sich vor vollendete Tatsachen gestellt. "Wir hatten Donnerstagnachmittag erst Strom verlegt und am Montag sollte das Ding schon eröffnet werden." Das ganze Wochenende über habe er seinen Betriebsablauf umstellen müssen, um den Automaten präsentabel zu machen. Am Anfang habe Klein noch Vertrauen in die Idee gehabt. "Aber eine Woche nach der Eröffnung hab' ich gemerkt, dass die Sache nicht unterstützt wird."

Eine Woche nach der Eröffnung hab' ich gemerkt, dass die Sache nicht unterstützt wird.

Zur Eröffnung war der automatische Supermarkt im Ulmer Donautal noch gut bestückt. Mittlerweile räumt Josef Klein vor allem die Produkte ein, die auch regelmäßig gekauft werden (Archivbild) SWR Rainer Schlenz

"Dein Emma" ist für Klein ein Verlustgeschäft

Jetzt gehe es für ihn vor allem darum, den betriebswirtschaftlichen Schaden einzugrenzen. Aus Umfragen der Initiative Donautal Connect sei hervorgegangen, dass ein Automat an diesem Standort erfolgreich sein würde, so Klein. Davon merke er aber nichts, so Klein. "Jeder muss nach sich selbst gucken, das ist mir bewusst. Aber ich hab' mich rein ziehen lassen, aufgrund der Aussagen, die am Anfang gemacht wurden."

Initiative Donautal Connect reagiert auf die Kritik

Unzufrieden sind beide Seiten. Karl-Heinz Raguse von der Initiative Donautal Connect glaubt, dass sich Josef Klein mit dem automatischen Tante-Emma-Laden übernommen hat. "Ich denke, er hat sich möglicherweise mit dem Aufwand verschätzt, so eine Anlage zu betreiben," so Raguse. An Konzept und Standort des Automaten bestehe kein Zweifel. Karl-Heinz Raguse habe auch Rückmeldungen bekommen, dass die Regale oft leer und Produkte nicht verfügbar seien. Betreiber Josef Klein räumt dazu ein: "Seitdem klar ist, dass das Ganze abgebrochen wird, fülle ich vor allem das nach, was auch wirklich verkauft wird."

Ich denke, er hat sich möglicherweise mit dem Aufwand verschätzt, so eine Anlage zu betreiben.

Warum der automatische Supermarkt nicht funktioniert

An der Anlage selbst will Klein keine Kritik üben, die laufe einwandfrei. Nur der Bedarf sei vor Ort nicht so, wie angepriesen. Ein Getränkeautomat würde sich da eher lohnen, aber Lebensmittel verkaufe er im Donautal wenig, so Klein. An seiner Metzgerei in Nersingen-Straß (Kreis Neu-Ulm) habe er einen ähnlichen Automaten, der gut funktioniere. "Da wissen die Kunden, was sie bekommen und es gibt eine Vertrauensbasis." Im Donautal hingegen sei der Verkauf anonymer.

Metzgermeister Klein will "Dein Emma" abgeben

Die Preise im automatischen Tante-Emma-Laden sind für Josef Klein an der unteren Grenze. Derzeit mache er mit "Dein Emma" Verlust. Jetzt will er den Automaten abgeben. Die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits, so Karl-Heinz Raguse von der Initiative Donautal. Man stehe kurz vor dem Vertragsabschluss mit einem neuen Betreiber.