Mehr Teilnehmer als erwartet Autokorso gegen die "Corona-Politik" in Heidenheim

Rund 500 Autofahrer haben sich am Sonntagnachmittag in Heidenheim an einem Autokorso gegen die "Corona-Politik" beteiligt. Es waren deutlich mehr als erwartet.