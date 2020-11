In Ulm haben am Montagabend Gegner und Befürworter der Coronamaßnahmen demonstriert. Die Gegner waren mit rund 80 Fahrzeugen zur Hauptverkehrszeit mit einem Autokorso in der Innenstadt unterwegs.

Laut Polizei kam es während des Autokorsos zu keinen größeren Behinderungen. Der Verkehr staute sich demnach nur kurz und an wenigen Stellen, vor allem an Ampeln. An der Demonstration waren rund 80 Fahrzeuge beteiligt. Maximal 100 waren von der Stadt Ulm zuvor genehmigt worden. Rund 80 Fahrzeuge nahmen in der Ulmer Innenstadt an einem Autokorso gegen Corona-Maßnahmen teil. SWR Michael Binder Mit Deutschland-Fahnen unterwegs Die Autos fuhren hupend über den Altstadtring. Einige Teilnehmer schwenkten dabei Deutschland-Fahnen und riefen "Freiheit". Wie eine SWR-Umfrage unter den Teilnehmern ergab, sollte damit der Unmut über die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ausgedrückt werden. Versammlung auf dem Münsterplatz Zuvor versammelten sich die Gegner der Maßnahmen gegen die Pandemie auf dem Münsterplatz. Die Redner wurden einem Bericht der "Südwest Presse" zufolge gefeiert wie Popstars. Nur wenige Stimmen haben sich während des Autocorsos zu einer Gegendemo in der Ulmer Fußgängerzone versammelt. SWR Michael Binder Einige Teilnehmer bei Gegendemo In der Ulmer Fußgängerzone kamen einige Menschen zu einer Gegendemonstration zusammen. Sie wollten nach eigenen Angaben mit Abstand und Ruhe ein Zeichen gegen Corona-Leugner setzen. Auch diese Demonstration verlief nach Polizeiangaben friedlich.