Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Sonntagabend zwischen Straßdorf und Schwäbisch Gmünd mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Wie die Polizei weiter mitteilte, befreiten Feuerwehrleute die in ihrem Fahrzeug eingeklemmte Frau. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.