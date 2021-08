per Mail teilen

Ein Falschfahrer hat am Sonntag auf der B30 bei Biberach einen schweren Unfall versucht und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer vermutlich die Ausfahrt Jordanei verpasst und seinen Wagen gewendet. Nach der Brücke über das sogenannte Jordanei bog der Fahrer laut Polizei nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen ein und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Ein anderer Autofahrer musste daraufhin eine Vollbremsung machen. Ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Wagens. Der Mann wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher flüchtete. Nach ihm sucht jetzt die Polizei. Der Falschfahrer fuhr einen weißen Kleinwagen mit einem Kennzeichen von Garmisch-Partenkirchen.