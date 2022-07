Unfallverursacher flüchtet auf der A8

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Ulm-Nord in Fahrtrichtung München. Laut Polizei hatte am Freitagabend der Fahrer eines silberfarbenen Kleinwagens an der Verengung von drei auf zwei Spuren seinen Wagen abrupt nach rechts gezogen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer eines Jaguars ausweichen, stieß dabei aber mit einem Kleintransporter zusammen. Der Schaden liegt bei 25.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in Richtung München weiter.