Nach einem Unfall auf der A8 in Höhe Langenau am frühen Morgen ist ein Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Der 43-Jährige war nach bisherigen Ermittlungen der Polizei zwischen dem Kreuz Elchingen und der Anschlussstelle Leipheim auf einen Sattelzug aufgefahren. Nach ersten Angaben war der Mann dabei eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls war es nebelig. Ein Sachverständiger soll die genaue Ursache des Unfalls klären. Am Nachmittag hat es auf der A8 im Bereich des Kreuzes Ulm/Elchingen erneut einen Auffahrunfall gegeben. Beteiligt waren wieder ein PKW und ein LKW. Die Bergungsarbeiten laufen.