Schwerer Unfall in Gerstetten: Mit Tempo 120 in Garten gerast

Bei einem Unfall in Gerstetten im Kreis Heidenheim sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer raste mit hoher Geschwindigkeit in einen Vorgarten.

Laut Polizei hatte der 25-jährige Autofahrer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Straße abgekommen. Dabei prallte er gegen eine Laterne und landete mit Tempo 120 im Garten eines Hauses. Ein Auto ist am Montagabend in Gerstetten (Kreis Heidenheim) in einen Vorgarten gerast. onw-images Zwei Menschen schwer verletzt Sowohl der Fahrer als auch sein 36-jähriger Beifahrer seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, so ein Polizeisprecher. Der Schaden am Auto wurde laut Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Schwerer Unfall in Illertissen Bei einem Autobahnzubringer bei Illertissen (Kreis Neu-Ulm) gab es am Montagabend einen Unfall, bei dem drei Menschen verletzt worden, einer schwer. Laut Polizeibericht hatte ein 24-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto nicht gesehen. Unfall am Montagabend in Illertissen - drei Menschen wurden verletzt, einer schwer. z-media/ Ralf Zwiebler Der Unfall passierte gegen 20.40 Uhr; wegen der Bergungsarbeiten gab es eine Sperrung bis nach 22 Uhr. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 70.000 Euro.