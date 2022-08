Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Herbrechtingen-Bolheim, im Kreis Heidenheim, ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.