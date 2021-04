per Mail teilen

Bei Verkehrskontrollen sind am Mittwoch im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm 43 Autofahrer und Autofahrerinnen ohne Gurt erwischt worden. 15 benutzten am Steuer ihr Handy. Besonders viele Verstöße ahndete die Polizei in Ulm und im Kreis Biberach.