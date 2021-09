Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend einem Jungen in Aalen-Fachsenfeld seinen E-Scooter weggenommen. Der Zehnjährige gab bei der Polizei an, der Autofahrer sei ausgestiegen, habe ihm seinen Roller entrissen und diesen in seinen Kofferraum gepackt. Der Zehnjährige stürzte bei dem Angriff des Mannes zu Boden und verletzte sich am Rücken.