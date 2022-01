Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Ulm vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, legte der 48-Jährige den Rückwärtsgang ein, nachdem er eine Kontrollstelle der Polizei in der Innenstadt gesehen hatte. Der Autofahrer stellte seinen Wagen in der Nähe ab und lief davon. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn vorläufig fest.