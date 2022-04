Flucht vor der Polizei: Autofahrer verursacht hohen Schaden

per Mail teilen

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein Autofahrer in Schechingen im Ostalbkreis einen Schaden von fast 40.000 Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizei hatte der 25-Jährige am späten Freitagabend Vollgas gegeben, als er den Streifenwagen erkannte. Er durchbrach eine Hecke, kollidierte mit einem Baum und prallte auf ein geparktes Fahrzeug. Dennoch sei er weitergefahren, habe das Auto hinter einem Firmengebäude abgestellt und flüchtete dann zu Fuß. In seinem Wagen ließ er jedoch Geldbeutel und Papiere zurück.