per Mail teilen

Bei einem Unfall in Heidenheim sind am Samstag zwei Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte ein 28-jähriger Autofahrer links abbiegen und übersah dabei eine Gruppe von drei Menschen. Er erfasste zwei 17-jährige Mädchen und verletzte sie leicht. Der Fahrer war laut Polizei betrunken. Im Klinikum Heidenheim wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.