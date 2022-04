Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Heubach im Ostalbkreis tödlich verunglückt. Der Rentner fuhr laut Polizei vermutlich wegen akuter gesundheitlicher Probleme an einer Kreuzung geradeaus in ein Haus. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen die Hauswand durchbrach.