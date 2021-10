Autofahrer fährt Fußgänger an

In Ulm hat ein Autofahrer offenbar absichtlich einen Fußgänger angefahren. Die Polizei sucht Zeugen. In der Nacht zum Samstag war ein 26 Jahre alter Mann kurz nach Mitternacht in der Ulmer Wagnerstraße zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Dabei wurde der Mann von einem Auto erfasst. Am Steuer des schwarzen Mercedes saß ein 28 Jahre alter Mann. Der Unfallverursacher hat den Fußgänger vermutlich absichtlich angefahren, so die Polizei. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr einfach weiter, prallte mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto und landete schließlich im Gleisbett der Straßenbahn, wo das Fahrzeug steckenblieb. Der 28-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich jedoch später der Polizei.