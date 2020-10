In Illertissen (Kreis Neu-Ulm) hat ein Rentner an einer Tankstelle seine Frau angefahren und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wollte der 88-Jährige am Freitag an eine Zapfsäule fahren und wurde beim Rangieren von seiner 83-jährigen Frau eingewiesen. Dabei touchierte ein anderes Auto, die Zapfsäule und verletzte einen anderen Autofahrer. Seine Frau wurde durch die geöffnete Autotür zu Boden gerissen. Augenzeugen stoppten schließlich die Fahrt des 88-Jährigen und leisteten der Schwerverletzten erste Hilfe.