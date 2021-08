per Mail teilen

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag in Ulm ein Auto gestohlen. Er kam mit seiner Beute jedoch nicht weit, berichtet die Polizei. Demnach stieß er mit dem Wagen mehrfach gegen die Bordsteinkante und hatte bald drei platte Reifen. Er stellte das Auto ab und floh. Am Morgen beschwerten sich Anwohner über das schlecht geparkte Auto. Die Polizei überprüfte den Wagen und übergab ihn wieder seinem Besitzer.