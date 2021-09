In Heubach (Ostalbkreis) ist in der Nacht zum Samstag ein Auto mit vier Personen in einem Kreisverkehr verunglückt. Das Auto durchbrach offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit eine Leitplanke, stürzte rund fünf Meter eine Böschung hinab und überschlug sich. Die Insassen hatten Glück: nur der 18-jährige Fahrer und ein 17-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, die anderen beiden blieben unverletzt, so die Polizei.