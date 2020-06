per Mail teilen

Ein Autotransporter hat am Freitagmittag in Neresheim im Ostalbkreis ein Auto von der Ladefläche verloren. Laut Polizei war der Wagen nicht richtig gesichert. Der Transporter fuhr durch Neresheim und bog beim Alten Bahnhof ab. Dabei rutschte ein Auto von der Ladepritsche. Der Wagen landete auf der Straße und kam dort zum Stehen. Der 38-jährige Lastwagenfahrer hatte von dem Vorfall allerdings nichts bemerkt, der Transporter fuhr einfach weiter. Eine Streife folgte dem Lastwagen und stoppte ihn etwa 15 Kilometer entfernt in Riesbürg-Utzmemmingen. Letztlich lud der Fahrer den beschädigten Wagen wieder auf seinen Transporter. Auch alle anderen Fahrzeuge mussten auf eine ordnungsgemäße Sicherung kontrolliert werden.