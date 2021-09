Auto rollt ohne Fahrer weg

per Mail teilen

In Bachhagel im Kreis Dillingen ist ein Auto führerlos über eine Straße gerollt und gegen eine Hauswand geprallt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der 50 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte am Samstagabend mit dem Auto aus der Garage fahren. Noch ehe er ganz eingestiegen war, startete er den Motor. Dabei rollte das Fahrzeug los, der Mann fiel aus dem Auto. Sein Wagen rollte daraufhin über die Straße in die Einfahrt seiner Nachbarin. Die 19-Jährige konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten, ehe der Wagen gegen die Hauswand prallte. Der Unfallverursacher hatte 1,7 Promille Alkohol im Blut.