Ein Auto, dessen Handbremse offenbar nicht angezogen war, ist am Dienstagabend in Jagstzell auf die Bahngleise gerollt. Der Zusammenstoß mit einem Zug endete glimpflich.

Ein geparktes Auto ist in Jagstzell (Ostalbkreis) auf die Bahngleise gerollt und von einem Zug erfasst worden. Der 26 Jahre alte Besitzer hatte seinen Wagen nach Mitteilung der Polizei am Dienstagabend auf einem Firmenparkplatz in Jagstzell abgestellt.

Weil das Auto nicht gegen Wegrollen gesichert gewesen sei, habe es sich führerlos in Bewegung gesetzt, so die Polizei weiter. Der Wagen rollte vom Parkplatz eine Böschung hinab und kam auf den Bahngleisen zum Stehen. Ein IC, der von Nürnberg nach Karlsruhe fuhr, rammte das Auto von den Schienen.

Zusammenstoß mit Auto - keine Verletzten im Zug

Das Auto fing nach dem Zusammenstoß Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die rund 200 Fahrgäste im Zug wurden nicht verletzt. Sie mussten den beschädigten Zug aber am Unfallort verlassen und in Busse der Deutschen Bahn umsteigen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 40.000 Euro.