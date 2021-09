Auto prallt auf Güllefass - Fahrer tot

Bei Aislingen im Kreis Dillingen hat es am frühen Freitagnachmittag einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 38-jähriger Autofahrer war zwischen Aislingen und Gundremmingen im Kreis Günzburg unterwegs. Er hat nach ersten Informationen der Polizei zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrender Traktor mit einem Güllefass anhielt, um einen Radfahrer über die Straße zu lassen. Der 38-Jährige prallte mit seinem Auto gegen den Gülleanhänger, er starb noch an der Unfallstelle. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten am Nachmittag an. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat außerdem einen Gutachter zur Unfallstelle geschickt, um den genauen Hergang des Unfalls zu ermitteln.