Auto prallt gegen Sattelzug - zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug sind am Mittwoch in Ellwangen eine 68-jährige Autofahrerin und ihr 13-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ihr Auto im Teilort Pfahlheim aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Wagen frontal auf den Sattelzug. Der 39-jährige Fahrer bremste sein Fahrzeug noch fast bis zum Stillstand ab, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. Er blieb unverletzt. Der Junge musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.