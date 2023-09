In Dillingen ist ein Autofahrer in einen Schulbus geprallt. Bei dem Zusammenstoß am Freitagmittag verletzten sich die beiden Fahrer sowie zehn Kinder und Jugendliche leicht.

Bei einem Busunfall im bayrischen Dillingen wurden zehn Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren leicht verletzt. Nach Polizeiangaben prallte am Freitagmittag ein 28-Jähriger Autofahrer beim Abbiegen in die Donauwörther Straße in einen vorbeifahrenden Schulbus. Fälschlicherweise habe der Autofahrer gedacht, dass der ankommende Bus in die Straße abbiegen wollte, aus der er selbst kam. Er fuhr los und stieß mit dem Schulbus zusammen. Neben den Kindern und Jugendlichen erlitten auch die beiden Fahrer leichte Verletzungen. Nach ersten Schätzungen der Polizei Schwaben-Nord entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.