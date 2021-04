Die Polizei hat am Freitagabend in Ulm die bekannten Parkplätze wegen der sogenannten Autoposer-Szene kontrolliert. Laut Mitteilung sind nur ganz wenige Fahrzeuge festgestellt worden. An den vergangenen Wochenenden hatte es einige Anzeigen gegen Autofahrer wegen Lärmbelästigung durch unnötiges Hin- und Herfahren und fehlender Betriebserlaubnis gegeben. In Neu-Ulm waren teilweise hunderte Autofahrer zusammengekommen.