Blumenteppiche zu Fronleichnam sind eigentlich kaum zu übersehen: Ein Besucher eines Pflegeheims in Waldstetten hat es am Donnerstag dennoch geschafft, sein Auto auf den Blumen abzustellen.

Ein Autofahrer hat in Waldstetten im Ostalbkreis auf einem traditionell zu Fronleichnam ausgelegten Blumenteppich geparkt. Zuvor berichtete die Remszeitung. Das aus Blumenblüten und Muschelschalen gestaltete Bild ist von Ehrenamtlichen vor einem Pflegeheim ausgelegt worden.

Auf einem Blumenteppich vor einem Pflegeheim in Waldstetten, den Ehrenamtliche zu Fronleichnam gestaltet haben, hat ein Auto geparkt. privat

"Das ist wohl nicht sein Ernst" waren die ersten Gedanken der Ehrenamtlichen, als sie das Auto parkend auf dem Blumenteppich bemerkte. Die Frau möchte lieber anonym bleiben. Seit sechs Jahren legt sie mit Familie und Nachbarschaft den Blumenteppich zu Fronleichnam für das Seniorenzentrum in Waldstetten. Noch nie sei etwas passiert, so die Frau gegenüber dem SWR.

Am Mittwochabend hätten sie gemeinsam drei Stunden lang den Teppich vor dem Pflegeheim gelegt. Ein Teppich aus Blumen und Muscheln, zwei auf drei Meter groß - den könne man eigentlich nicht übersehen, so die Waldstetterin. Am Donnerstagnachmittag parkte dann das Auto am rechten Rand des Bildes. Einem Ort, der kein offizieller Parkplatz ist. Außerdem seien zu der Zeit "alle öffentlichen Parkplätze an der Straße frei gewesen".

Die Blumen und die eigens gesammelten Jakobsmuscheln seien kaputt gewesen. Unverständlich, wie man so gedankenlos sein kann, so die Ehrenamtliche weiter. Nach ihren Erzählungen habe eine Bewohnerin des Seniorenzentrums den Autofahrer wohl angesprochen. Er fahre so oder so gleich wieder weg, so seine Reaktion.