Auto fährt auf Gleise - Bergung mit Schienenzug

Eine 31-jährige Frau ist am Samstagabend bei Westerstetten (Alb-Donau-Kreis) mit ihrem Wagen auf die Bahngleise gefahren. Die Fahrerin wollte nach Angaben der Polizei eigentlich bremsen, stieg aber auf das Gaspedal. Warum, ist noch unklar. Der Wagen fuhr nahe dem Bahnhof in Westerstetten auf die Gleise und blieb dort stecken. Die 47-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die Bahn sperrte drei der vier Gleise. Allerdings konnte der Abschleppdienst das Auto wegen der Oberleitung nicht gefahrlos bergen. Die Bahn forderte deshalb einen Schienenkran an, der schließlich fast drei Stunden nach dem Unfall den Wagen aus dem Gleisbett heben konnte.