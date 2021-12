Brände zu Heiligabend und Weihnachten

Mehrere Brände sorgten an Heiligabend und Weihnachten in der Region für böse Bescherung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, so die Polizei. In einem Fall gab es auch eine vorsätzliche Brandstiftung.

Brände sorgten zu Heiligabend und Weihnachten für böse Bescherungen. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance dpa Paul Zinken Als Frau verkleidet: Auto der Ex-Freundin angezündet Als Frau verkleidet hat ein 42-Jähriger in Gerstetten (Kreis Heidenheim) das Auto seiner Ex-Freundin angezündet. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, nutzte der Mann dazu einen Grillanzünder. Die Frau wurde durch einen stillen Alarm benachrichtigt und konnte auf ihrem Handy per Video die Tat beobachten. Da sie nicht zu Hause war, benachrichtigte sie Bekannte, die das Feuer am Heiligabend löschen konnten. Es entstand ein Schaden von rund 4 000 Euro. Der Täter konnte schnell ermittelt werden, da auf dem Video das Kennzeichen seines Autos zu sehen war. Er muss sich wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten. Kellerbrand verursacht Schaden von 80.000 Euro In Biberach verursachte ein Kellerbrand an Heiligabend einen Sachschaden von rund 80.000 Euro. Die Hausbewohner wurden durch einen Rauchmelder gewarnt. Als sie nachschauten, stellten sie starken Rauch fest und verließen sofort das Gebäude. Die Ursache des Feuers ist bislangt nicht bekannt. Ofen steht lichterloh in Flammen In Dillingen stand Heiligabend ein Ethanol-Ofen lichterloh in Flammen. Eine 29-jährige Frau hatte beim Befüllen des Ofens etwas von der hochentzündlichen Flüssigkeit verschüttet, die beim Anzünden sofort Feuer fing. Sie und ihr 28-jähriger Partner konnten die Flammen mit einer großen Decke ersticken und riefen die Feuerwehr. Die musste nur noch durch Belüften das Gebäude von Qualm und Rauch befreien. Brennender Adventskranz löst Rauchmelder aus In der Nacht zum ersten Feiertag musste die Feuerwehr in Biberach eine Wohnungstür aufbrechen. Ein brennender Adventskranz hatte dort den Brandalarm ausgelöst. Ein Nachbar rief die Feuerwehr; die Bewohner waren nicht daheim. Sie hatten beim Verlassen der Wohnung die Kerzen auf dem Adventskranz offenbar nicht gelöscht. Durch die Hitze brach die Glasplatte, auf der der Kranz stand. Er stürzte zu Boden und glimmte auf dem Holzfußboden weiter. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.