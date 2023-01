Auto brennt an Tankstelle in Ellwangen

An einer Tankstelle in Ellwangen (Ostalbkreis) hat am Sonntagabend ein Autofahrer bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum kam. Der Mann schob das Auto noch rechtzeitig von den Zapfsäulen weg.

Am Neujahrsabend ist an einer Tankstelle in Ellwangen ein Auto ausgebrannt. Der Fahrer hatte laut Polizei bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum drang, als er gerade tanken wollte. Geistesgegenwärtig habe der Mann das Fahrzeug noch von den Zapfsäulen weggeschoben. Auto auf Tankstellengelände vollständig ausgebrannt Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, habe das Auto bereits vollständig gebrannt. Die Feuerwehr war mit sieben Einsatzfahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten vor Ort, der Brand ist laut Polizei schnell gelöscht worden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.