In einem Gewerbegebiet in Aalen-Unterkochen ist am Samstagmorgen ein Auto vollständig abgebrannt. Laut Polizei ist die Ursache noch ungeklärt. Nach ersten Ermittlungen könnte aber ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.