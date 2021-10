Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd werden aus dem Windparkprojekt bei Donaueschingen aussteigen. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig entschieden. Grund ist das langwierige Genehmigungs-verfahren. Das freiwerdende Geld soll nun in Gmünd oder der näheren Umgebung in erneuerbare Energien, vorzugsweise Photovoltaik, investiert werden, so ein Sprecher der Stadt.