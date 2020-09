Ulms Baubürgermeister Tim von Winning hat große Pläne: Er will die vielbefahrene Durchgangsstraße B10 attraktiver machen - ähnlich wie die Pariser Prachtstraße Champs-Élysée.

Der Vergleich ist gewagt. Das räumt Baubürgermeister von Winning selbst ein. Doch in einem stimmt er offenbar: Auf der B10 in Ulm fahren täglich so viele Fahrzeuge wie über die Prachtstraße in Paris. Und dennoch zählt die Champs-Élysée zu den schönsten Straßen. Solch hohe Ansprüche hat von Winning freilich nicht. Sein Ziel: die bislang trostlose Trasse quer durch die Stadt soll attraktiver und mit Parkanlage und Grünstreifen vernetzt werden. Die Landesgartenschau 2030 soll dies ermöglichen.

Die B10 in Ulm soll durch die Landesgartenschau attraktiver werden. picture-alliance / Reportdienste Stefan Puchner

Infotafeln mit ersten Vorschlägen

Die Stadt präsentiert jetzt erste Ideen zur Landesgartenschau (LGS) auf Infotafeln am Verkehrsknotenpunkt Ehinger Tor. Die Ausstellung wurde am Montagabend eröffnet. Die Landesgartenschau im Jahr 2030 soll sich von der Donau zur Wilhelmsburg in Ulm ziehen. Dabei werden auch die Bereiche entlang der Durchgangsstraße B10 neu gestaltet.

Am Ehinger Tor werden jetzt auf Info-Tafeln die Ideen zur Landesgartenschau 2030 in Ulm ausgestellt (links: Baubürgermeister Tim von Winning, rechts: Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch) SWR Catharina Straß

Ideenwerkstatt von Landschaftsgestaltern

Drei externe Büros haben dazu im Januar in einer Ideenwerkstatt in der Wilhelmsburg Vorschläge erarbeitet, die jetzt in der Ausstellung gezeigt werden. Dazu gehören mehr und großzügigere Fuß-und Radwege, Parks, ein Tunnel am Ehinger Tor und neue Brücken, die zum Beispiel die Weststadt besser mit der Altstadt verbinden. Informiert wird auch über Eckdaten der neuen LGS und über die erste Landesgartenschau in Ulm vor 40 Jahren. Baubürgermeister Tim von Winning erklärte, dass man jetzt die Vorschläge mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren wolle.