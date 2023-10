per Mail teilen

Im Museum "schattenreich" in Schwäbisch Gmünd sind bis jetzt die traditionellen Schattentheater-Figuren gezeigt worden. Nun zieht eine Ausstellung über ein Werk der "Puppet Players" ein.

Das Gmünder Museum "schattenreich" zeigt mit "Puppet Players - Die Geschichte vom Soldaten" seine erste Wechselausstellung. Das Museum über das Schattentheater ist vor einem Jahr fertiggestellt worden. Vor zwei Jahren war bereit ein erster Teil des Museums eröffnet worden.

Die Ausstellung dreht sich um die Inszenierung des musikalischen Märchens "Die Geschichte vom Soldaten" von Igor Strawinsky, so eine Sprecherin der Stadt Schwäbisch Gmünd. Neben der Geschichte des Stücks selbst erzählen die Bilder und Puppen auch von der deutsch-englischen Schattentheater-Gruppe der Puppet Players. Sie wurde 1975 in London gegründet und war mit dem Stück "Die Geschichte vom Soldaten" im Jahr 1991 auch schon beim Schattentheaterfestival in Schwäbisch Gmünd.

Im Museum wurden seit der Eröffnung traditionelle Figuren des Schattentheaters gezeigt. Rund 2.800 Besucherinnen und Besucher haben sie sich bislang angeschaut, so die Sprecherin. Die neue Ausstellung wird am Samstagabend mit einer Veranstaltung im Prediger eröffnet. Zeitgleich ist das Museum im Mohrengässle 6 von 15 Uhr bis 21 geöffnet.