Ausstellung in Neu-Ulm zeigt Schlafplätze von Kindern aus aller Welt

Fotograf James Mollison

James Mollison wurde 1973 in Kenia geboren und wuchs in England auf. Nach seinem Kunst- und Designstudium an der Oxford Brookes University sowie einem Film- und Fotografiestudium an der Newport School of Art and Design übersiedelte er nach Italien. Seine Fotografien werden weltweit in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, unter anderem in "Colors", "The New York Times Magazine", im "Guardian", in "Paris Review", "The New Yorker" und "Le Monde".

Quelle: Edwin Scharff Museum