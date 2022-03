Ulmer Künstlerin flieht aus Ukraine: "Wir mussten einfach da durch"

Eigentlich war die Ulmer Künstlerin Marianne Hollenstein für eine Ausstellungseröffnung nach Kiew gereist, als plötzlich die Bomben flogen. Drei Tage dauerte ihre Flucht aus der Ukraine.

Die 57-jährige Ulmerin saß zunächst fest und wusste nicht mehr, wie sie aus dem Kriegsgebiet herauskommen sollte. Am Montag erreichte sie nach dreitägiger Flucht die polnische Stadt Warschau, auf abenteuerliche Weise und mithilfe der Schweizer Botschaft. Denn Marianne Hollenstein hat die Schweizer Staatsbürgerschaft. Wir haben sie auf dem Flughafen in Warschau telefonisch erreicht und mit ihr über die vielleicht drei schlimmsten Tage ihres Lebens gesprochen. Im Interview schildert sie teils mit tränenerstickter Stimme, wie Freunde von ihr unter der Bombardierung leiden.

SWR: Wie sind Sie von Kiew nach Warschau gelangt? Wie abenteuerlich war das?

Marianne Hollenstein: Ich bin mit der Schweizer Botschaft und einem Konvoi mit Experten von der Armee durch die halbe Ukraine gefahren. Aber nicht auf Hauptstraßen oder Autobahnen, sondern auf Nebenstraßen, teilweise über Felder. Wir waren ungefähr 30 Leute in zwölf Autos.

Die Flucht aus Kiew (Bild) bis nach Warschau dauerte für die Ulmer Künstlerin Marianne Hollenstein drei Tage (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Emilio Morenatti

War das eine gefährliche Fahrt?

Ich kann es nicht genau einschätzen, ich hab mich in den Händen dieser Experten sicher gefühlt. Die haben das super organisiert. Wir haben dann in Hotels oder Universitäten übernachtet - da ist nachts immer wieder der Alarm losgegangen. Da hab ich wahnsinnig Schiss gekriegt. In den ganzen Städten, auch im Westen der Ukraine waren ständig Alarmmeldungen und die Sirenen.

Wie lange waren Sie von Kiew bis jetzt nach Warschau unterwegs?

Ich glaube, das waren jetzt drei Tage. Freitag, Samstag und Sonntag, da sind wir spät in der Nacht in Warschau angekommen.

Was haben Sie denn zuvor in Kiew, als da plötzlich der Krieg losging, erlebt?

Ich bin da hin, als es schon ziemlich brenzlig war. Es war geplant, dass ich mit der Schweizer Botschaft ein Projekt mache, eine Ausstellung. Die Eröffnung war am 22. Februar, also am Dienstag. Und die Leute haben sich extrem gefreut, dass noch eine Ausländerin kommt, die Kunst zeigt. Die Eröffnung war wunderbar und ich wurde auch immer gelobt, dass ich den Mut hätte, hierher zu kommen. Und von Mittwoch auf Donnerstag waren gegen 4 Uhr die ersten Bomben zu hören, da bin ich aufgewacht. Ich habe einen Anruf von der Botschaft gekriegt, dass ich sofort packen soll, mich anziehen soll und dass sie mich abholen. Das hat aber nicht mehr geklappt, wir konnten nicht mehr fliegen. Ich habe dann einen Tag in der Galerie gewartet, was jetzt passiert und es wurde immer brenzliger. Man hat gehört, die Russen sind schon vor Kiew und werden Kiew einkapseln. Ich wurde dann ganz schön nervös.

Mit einfachen Barrikaden versuchen sich die Ukrainer auf dem Land vor russischen Angreifern zu schützen. Marianne Hollenstein

Welche Erlebnisse aus Kiew und welche von der Fahrt durch das Land bleiben Ihnen im Kopf?

Der Verrückte ist: Alle Leute sind auf der Straße, die Straßen sind total verstopft, man kommt überhaupt nicht weiter. Deswegen brauchten wir drei Tage. Aber das Schlimme ist, dass die Männer nicht aus dem Land können. In den Fahrzeugen sind immer Frauen mit ihren Kindern. Wenn man fahren kann, fährt man über Land. Dort haben sie alle ihre Dörfer abgeriegelt, mit Sandsäcken und anderem Material die Straßen zugemacht, aber ganz primitiv. Das hat mich erschreckt. Da stehen dann ältere Männer mit Gewehren.

Als der Krieg noch eine Drohung war: Marianne Hollenstein (li.) mit ihrer Freundin Daria bei der Ausstellungseröffnung. Marianne Hollenstein

Sind Sie jetzt einfach nur froh, da rausgekommen zu sein und jetzt endlich nach Hause zu können?

Ja natürlich, wir mussten einfach da durch. Aber ich bin wahnsinnig schockiert, weil ich Freunde in Kiew habe. Ich habe Kontakt zu ihnen, sie sitzen jetzt in den Kellern und warten. Sie sagen, es sei furchtbar, sie würden ununterbrochen bombardiert werden. Bei einer Freundin ist das Haus schon kaputt. Sie ist jetzt auf dem Land mit ihrer Mutter. Sie heißt Daria, ist Fotografin und sie war schon oft in Ulm. Einige Leute in Ulm kennen sie auch. Und ich muss sie da unbedingt irgendwie rausholen, aber sie haben jetzt kein Benzin mehr. Sie können nicht mehr fahren.