Corona lässt die Auslandssemester-Träume an der Uni Ulm und PH Schwäbisch Gmünd platzen. Wer es doch ins Ausland schafft, lebt zwischen Pandemie-Regeln und Online-Vorlesungen.

Leon Heinig hatte Glück. Der 22-Jährige ist der einzige Student der Uni Ulm, der sich zurzeit im Auslandssemester in den USA aufhält. Seit August studiert er Wirtschaftswissenschaften an der University of North Carolina in Wilmington. Das Visum hat überraschenderweise geklappt, war aber mit einigen schlaflosen Nächten verbunden. Lange Zeit sei unklar gewesen, ob er überhaupt seinen Flug antreten konnte. Die Universität in Wilmington hätte sich aber ganz schön ins Zeug gelegt, sagt Heinig.

"Ich hatte meinen Flug gebucht, ohne dass ich mein Visum hatte." Leon Heinig, Austauschstudent in den USA

Wie in Deutschland gibt es wegen der Corona-Pandemie auch in den USA Einschränkungen. In den Wohnheimen auf dem Campus dürfen Doppelzimmer nur noch einzeln belegt werden. Besuche sind auf eine Person beschränkt. Das Unileben ist anders, sagt Heinig. "So ist es natürlich schwieriger neue Leute kennenzulernen."

Viele Veranstaltungen an der Universität finden zudem nur online statt. Der persönliche Kontakt fehlt also auch hier. Heinig hat es trotzdem geschafft, Freunde zu finden. Der Student verbringt viel Zeit mit seinen Mitbewohnern und fährt gerne ans Meer, denn Wilmington liegt an der Ostküste und hat einen eigenen Strand. "Ich genieße meine Zeit trotzdem", sagt er.

Als er die Entscheidung traf trotz Corona sein Auslandssemester in den USA anzutreten, waren die Reaktionen in seinem Bekannten- und Freundeskreis durchwachsen. Manche hielten ihn für verrückt, andere – wie etwa seine Eltern - unterstützten ihn. Trotz der Einschränkungen würde er sich jederzeit wieder so entscheiden, sagt er.

Ulmer Student musste Auslandssemester verschieben

Was Leon Heinig hat, davon kann Kevin Jedelhauser bisher nur träumen. Der Ulmer Informatikstudent musste seinen Aufenthalt in Japan bereits zwei Mal verschieben. Eigentlich wollte er schon im Sommersemester nach Saitama fliegen. Im Wintersemester versuchte er es erneut. "Da habe ich wieder alle Unterlagen ausfüllen müssen, aber habe wieder eine Absage bekommen." Jedelhauser bleibt hartnäckig. 2021 will er sich nochmal bewerben.

Nicht nur für die Studierenden ist die Situation durch Corona schwierig. Auch die Hochschulen selbst haben so wenig Planungssicherheit. Vor allem außereuropäische Austausche seien nahezu unmöglich, sagt der stellvertretende Leiter des International Office der Uni Ulm, Daniel Kanzleiter. Viele Studierende haben ihren Aufenthalt auf das Sommersemester verschoben. "Auch wenn man nicht weiß, ob man dann tatsächlich den Aufenthalt antreten kann."

Deutlich weniger Auslandsstudierende von PH Schwäbisch Gmünd

Bei der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd ist die Situation ähnlich. Monika Becker vom Akademischen Auslandsamt spricht von einem starken Einbruch.

"Eigentlich hätten wir 40 Studierende im Ausland gehabt, davon sind nur vier Studierende gegangen." Monika Becker, Akademisches Auslandsamt, PH Schwäbisch Gmünd

Eine von ihnen ist Selma Koca. Die Masterstudentin absolviert ihr Auslandssemester an der Fachhochschule Kärnten im österreichischen Feldkirchen. Es ist anders als sie es sich vorgestellt hat. Die Vorlesungen hört die Masterstudentin im Netz, direkte Kontakte zu anderen Studierenden sind selten. "Wie man sich ein typisches Auslandssemester vorstellt, ist es nicht", sagt sie. Bisher habe sie kaum internationale Studierende kennengelernt. Sie hofft zumindest am Ende ihres Semester im kommenden Jahr ein bisschen Reisen zu dürfen. Doch das bleibt wohl wegen Corona weiter abzuwarten.