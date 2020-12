In Aalen ist am Sonntag ein gehbehinderter Mann überfall worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach war das 55-jährige Opfer mit einem Rollator unterwegs in Richtung Mahnmal auf der Schillerhöhe. Plötzlich wurde er durch einen Schlag in den Rücken zu Boden gerissen, berichtet die Polizei. Der unbekannte Täter hielt ein Messer in der Hand und entleerte die Tasche des gehbehinderten Mannes. Der Angreifer entwendete die Bankkarte sowie die Medikamente des Opfers. Er war mit einem Mund-Nasen- Schutz und einem Schal maskiert und trug ein schwarzes Kapuzensweatshirt.