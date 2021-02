per Mail teilen

Bis vor kurzem galt für ganz Baden-Württemberg eine nächtliche Ausgangssperre. Nach einem Gerichtsbeschluss muss nun jeder Landkreis einzeln über Beschränkungen entscheiden. Und jeden Tag wird neu beraten.

Wichtigstes Kriterium für die Entscheidung der Landkreise ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Liegt sie eine Woche lang ununterbrochen über dem Wert von 50, muss der Landkreis eine Ausgangsbeschränkung verhängen.

Im Alb-Donau-Kreis zum Beispiel liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 59, im Stadtkreis Ulm bei 57. Damit ist die magische 50er-Grenze ja immer noch überschritten. Eine neuerliche Ausgangssperre kann im Alb-Donau-Kreis und in Ulm also ganz schnell gehen. Bislang allerdings gibt es noch keinen Beschluss. Die Beratungen im Gesundheitsamt dauern an.

"Kein Thema" in Ostwürttemberg

Im Ostalbkreis zum Beispiel ist das momentan "kein Thema", sagte eine Sprecherin. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt mehrere Tage schon unter der 50er-Marke. Es gibt allerdings – neben dem Inzidenzwert – auch noch andere Kriterien, die nicht an einer konkreten Zahl festzumachen sind. Zum Beispiel spielt eine Rolle, ob sich Infektionen an bestimmten Orten häufen, ob es also Hotspots gibt. Oder ob das Infektionsgeschehen diffus ist, also über das gesamte Kreisgebiet verteilt ist. Das ist der gefährlichere Fall. Und das spielt bei der Entscheidung, Ausgangssperre ja oder nein, eben auch eine Rolle.

Im Ostalbkreis ist das aktuell unproblematisch. Ebenso im Landkreis Heidenheim, auch dort liegen die Werte deutlich unter der 50er-Grenze.

In Bayern gilt das Wort des Freistaates

Und wie sieht es auf bayerischer Seite, also etwa den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau Ries aus? Dort liegt die Entscheidung derzeit nicht bei den verschiedenen Landkreisen. In Bayern ist das in dieser Woche noch landesweit geregelt. Es gilt für den gesamten Freistaat die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Ab kommenden Montag allerdings geht man auch in Bayern anders vor: Dann gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr für alle Landkreise und kreisfreien Städte, deren Sieben-Tages-Inzidenz über 100 liegt. Liegt sie seit mindestens sieben Tagen unter 100, entfällt die Ausgangssperre.

Polizei ist "sensibilisiert"

Auch wenn derzeit zwischen der Region Donau-Iller und Ostwürttemberg keine Ausgangssperre gilt, ist die Polizei "sensibilisiert". Denn erstens geht die närrische Zeit in die Zielgerade. Und zweitens gelten ja - auch ohne Ausgangssperre - weiterhin die Kontaktbeschränkungen. Also ein Haushalt und maximal eine Person aus einem anderen Haushalt dürfen zusammenkommen. Das Polizeipräsidium Ulm schickt über die Faschingstage nicht mehr Personal auf die Straße. Aber natürlich werden Personenkontrollen durchgeführt, wenn eine Streife eine Gruppe von mehr als zwei Leuten sieht.

Und was die Ausgangssperren anbelangt, stehen die Polizeireviere auf jeden Fall in engem Kontakt mit den Landkreisen, wissen also Bescheid, ob derzeit eine Beschränkung gilt oder nicht.