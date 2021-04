In immer mehr Regionen werden wegen steigender Coronaneuinfektionen Ausgangssperren verhängt. Nach den Kreisen Neu-Ulm und Heidenheim gilt sie ab Mittwoch nun auch in Ulm und den Kreisen Alb-Donau, Ostalb und Biberach.

Die letzte Ausgangssperre in Ulm galt schon ab 20 Uhr - jetzt tritt die Ausgangsbeschränkung um 21 Uhr in Kraft und gilt bis 5 Uhr morgens (Archivbild) SWR Sarah Umla

Das Gesundheitsamt hat die entsprechende Verordnung für Ulm und den Alb-Donau-Kreis am Montag veröffentlicht. Bürgerinnen und Bürger dürfen ihr Haus dann nur noch aus triftigem Grund verlassen. Ulms Oberbürgermeister Gunther Czisch begrüßt die nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Sie sei angesichts des Infektionsgeschehens richtig und dringend notwendig. In der letzten Woche sei der Anstieg der Inzidenz besonders auf private Treffen und Feiern auch im öffentlichen Raum zurückzuführen, so Czisch.

"Je wärmer es wird, desto mehr füllt sich die Stadt, auch in den Abend- und Nachtstunden, besonders am Wochenende - oft eben ohne, dass die Regeln eingehalten werden.“ Gunther Czisch (CDU), Oberbürgermeister Ulm

Ausgangssperren auch im Ostalbkreis

Auch im Ostalbkreis tritt am Mittwoch um 0 Uhr eine Ausgangsbeschränkung in Kraft. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Man habe sich dabei mit den Kreisen Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen und dem Rems-Murr-Kreis auf ein einheitliches Vorgehen verständigt. Man sei sich bewusst, dass es sich bei dem Schritt um einen erheblichen Eingriff in die Bewegungsfreiheit der Bürger handele. Allerdings sei in einigen Intensivstationen der Kliniken derzeit eine deutliche Steigerung bei der Zahl der Patienten, die zudem immer jünger werden.

Überlegungen im Kreis Biberach

In Baden Württemberg gibt es eine Empfehlung des Landes, ab einer 7-Tage-Inzidenz von 150 Ausgangsbeschränkungen einzuführen. Im Landkreis Heidenheim gilt bereits seit Montag wegen einer Inzidenz über 200 eine nächtliche Ausgangssperre.

In Bayern dagegen liegt der Grenzwert für Ausgangsbeschränkungen bei einer 7-Tage-Inzidenz von 100. Das bedeutet, im Landkreis Neu-Ulm gelten seit Montag, im Landkreis Donau-Ries schon seit dem 25. März Ausgangsbeschränkungen, hier jeweils von 22 bis 5 Uhr.

In den Kreisen Dillingen und Günzburg wird Ende der Woche entschieden

Noch keine Ausgangssperren gelten in den Landkreisen Dillingen und Günzburg. Zwar liegt die 7-Tage-Inzidenz laut dem bayerischen Landesgesundheitsamt in diesen beiden bayerischen Landkreisen tageweise über der Marke von 100, hier ist aber eine wöchentliche Einschätzung ausschlaggebend.

Verschärfte Corona-Regeln

In Günzburg werden laut Landratsamt ab Mittwoch allerdings die Kontaktbeschränkungen verschärft, außerdem schließen die meisten Läden. Der Kreis Donau-Ries hatte schon im März eine Ausgangssperre erlassen